Netflix主廚的餐桌 美食攝影賽開跑
網路電視串流服務Netflix原創紀錄片《主廚的餐桌》第3季回歸，再次號召全亞洲Instagram用戶共襄盛舉，上傳美食照就有機會親身品嘗《主廚的餐桌》第3季6位主廚的料理。
隨著《主廚的餐桌》第3季推出，Netflix也呼應亞洲觀眾對美食的熱情，再次號召亞洲Instagram用戶參加#MyChefsTable美食攝影競賽。
Netflix表示，今年將選出6位優勝者，包括東南亞3名、台灣及香港地區1名、印度1名、韓國1名，前往第3季所介紹的6間餐廳其中之一。
已經食指大動了嗎？只要依照以下步驟，動動食指即可參賽。首先，追蹤Netflix官方Instagram帳號「@NetflixTW」；其次，在2017年3月6日之前，將自己最精彩的原創美食照上傳至Instagram，並加註主題標籤#MyChefsTable；第三，請將Instagram帳號設定為公開。1060221
(中央社)
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