台灣電動車大馬拓商機 場面熱絡

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駐馬代表處代表章計平（右）與對外貿易發展協會展覽業務處副處長陳建坤（中）20日在吉隆坡出席台灣電動車托商開幕儀式，場面熱絡。（對外貿易發展協會提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 106年2月21日

中華民國對外貿易發展協會昨天在馬來西亞吉隆坡舉行「台灣車輛零配件產業與展覽商機說明會」，並邀請駐馬來西亞代表章計平主持開幕儀式，場面熱絡。

外貿協會發表聲明表示，來馬舉辦商機說明會，主要分享台灣電動車的最新發展趨勢。

外貿協會展?業務處副處長陳建坤、大馬機械及車輛零件商會聯合總會總會長王榮豐、吉隆坡台灣貿易中心主任蕭春雁都出席活動。

同時，外貿協會展?業務處專案經理謝怡君及台灣工研院機械所智慧車技術組組長組長江文書，也在現場分享台灣汽車零配件產業的發展、優勢及商機。

根據台灣工業技術研究院與台灣區車輛工業同業公會資料顯示，2015年台灣汽車零配件業產值為73.42億美元，約有2510家製造商，大部分都是中小企業，發展出緊密的中心衛星工廠體系，與少量多樣及彈性製造的客製化服務優勢。

此外，台灣廠商在創意、工藝與價格均有高度競爭力，所以也在全球改裝零配件市場扮演非常重要的角色。

目前台灣汽車零配件產品的外銷占其產值的90%。根據台灣區車輛工業同業公會統計，馬來西亞為台灣在東協國家的第四大市場，2015年出口額為5850萬美元。1060221

(中央社)