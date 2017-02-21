11猶太中心獲炸彈威脅 伊凡卡推特譴責
美國各地今天至少11處猶太社區中心收到炸彈威脅，促使民眾疏散，這是自總統川普上月就職以來，最近一波這類攻擊行動。川普皈依猶太教的女兒伊凡卡旋即在推特譴責恐嚇行動。
法新社報導，根據北美猶太社區中心（JCC Association of North America），11處猶太社區中心收到的最新一波電話威脅，讓炸彈威脅總數增至69件。美國27州與加拿大1省的54處猶太社區中心都遭恐嚇。
不過，北美猶太社區中心指出，所有炸彈威脅都是在昨天還有1月9日、18日與31日發出，結果發現只是惡作劇，所有遭鎖定的社區中心都已恢復正常作業。
聯邦調查局（FBI）與司法部民權司據稱將調查這類事件。
川普皈依猶太教的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）馬上譴責針對猶太社區中心的炸彈威脅。伊凡卡與她的先生庫許納（Jared Kushner）在川普新政府中扮演重要角色。
伊凡卡在推特（Twitter）寫道：「美國是建立於宗教寬容原則的國家。我們必須保護我們的教堂與宗教中心。＃猶太社區中心。」
北美猶太社區中心矢言，「這些恐嚇行動意在擾亂民眾生活或破壞猶太社區中心作為集會地點、學校、營地、健身與休閒中心的重要角色，北美猶太社區中心不會被這些威脅給嚇到」。
北美猶太社區中心策略績效主任波斯納（David Posner）說：「雖然這類威脅最後證明只是惡作劇，也沒有造成任何一人受傷，讓我們鬆了一口氣，我們還是擔心發起這類威脅的反猶太主義，且擔憂意圖干擾日常生活的威脅一再出現。」（譯者：中央社張曉雯）1060221
(中央社)
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