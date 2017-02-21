機捷鋼軌發現裂縫 高鐵局：安全無虞

高速鐵路工程局今天強調，桃園機場捷運的鋼軌發現2mm-5mm的軌道裂縫是在維修軌道上，預計今晚會斷電進行修復工作，試營運跟正式營運都不受影響，安全也無疑慮。

高鐵局今天表示，裂縫是在18日凌晨例行維修保養巡檢工作時，工作同仁在A9a緊急停靠站維修軌附近發現的，當下立刻依照標準向公司通報，並採取魚尾鈑夾固定措施。

高鐵局說，已經將各項備料前置工作完備，今晚將會斷電進行修復，明天就可以完成維修，至於其他92處的道岔，經過檢查後，並無相關問題。

高鐵局表示，雖然是個案，但將會找第三公正單位來找出原因，初步判斷是物理現象，原廠會確認是材料或溫度的變化造成。由於2年內有保固期，因此廠商會負責維修，也並不會有相關費用。1060221

(中央社)