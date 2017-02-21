新劇芝加哥打字機 劉亞仁扮暢銷作家
被視為tvN電視台今年上半年最受矚目的電視劇之一的「芝加哥打字機」，已敲定演員陣容，劉亞仁、林秀晶和高庚杓將擔綱主演，演員和製作組將在本週展開首次劇本練習。
南韓「亞洲經濟」今天報導，新劇「芝加哥打字機」是一部奇幻浪漫喜劇，講述了在日本統治朝鮮半島時期生活的文人們轉世到了現代，引發了一系列令人啼笑皆非的故事。
劉亞仁將在劇中飾演暢銷小說作家「韓世洙」一角，21歲便在文壇走紅，帥氣的外形和獨特的文筆讓他擁有大批忠實粉絲。但在華麗外表的背後，卻是一位性格極其敏感、刻薄，甚至患有憂鬱症。
林秀晶飾演的女主角「全雪」是一名狂愛文學的獸醫學者，本來是韓世洙的「腦殘粉」，後來突變成「黑粉」，專挑韓世洙的毛病。高庚杓則將飾演為別人代筆的作家「柳鎮」，擁有極高的文學造詣，對1930年代的摩登時尚有著迷之執著，喜歡爵士樂和收集古董，在外人看來充滿神秘感。
新劇「芝加哥打字機」由曾為「擁抱太陽的月亮」、「Kill me，Heal me」、「京城醜聞」等電視劇撰寫劇本的陳秀完擔任編劇，由「黃真伊」、「通往機場的路」的導演金哲奎執導，接檔「明天和你」，將於3月底播出。1060221
(中央社)
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