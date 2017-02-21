人權觀察：斯里蘭卡未履行廢除酷刑承諾
「人權觀察」（Human Rights Watch）今天批評斯里蘭卡政府，並未履行對聯合國人權理事會的承諾，改革安全部門，終結警察濫權對嫌犯採取酷刑的狀況。
「人權觀察」在一份聲明中指出，聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）2015年10 月透過協商一致通過，斯里蘭卡並向人權理事會做出25項承諾，而改革安全部門就是其中之一。
但人權觀察表示，斯里蘭卡並未廢除安全部門和警方濫用「預防恐怖主義法」（Prevention of Terrorism Act），也沒有採取嚴肅措施減少對拘留者在拘留期間施以酷刑的行為。
人權觀察亞洲區主任亞當斯（Brad Adams）說，斯里蘭卡向聯合國人權委員會做出重要承諾後近18個月，斯里蘭卡領導人在關鍵的人權議題上似乎反而倒退，包括改革警察事務。
聲明指出，斯里蘭卡的安全部門改革，落後於聯合國人權理事會有關過渡時期司法四大改革行動，包括制訂問責制度、調查拘留者失蹤案件、尋求真相與和解。
聯合國酷刑問題特別報告人曼德斯（Juan Mendez）在最近的一份報告中也描述，斯里蘭卡持續「酷刑文化」，各地警局、軍事設施和拘留所對嫌犯施以毆打、性暴力、極端壓力和窒息等酷刑。
人權觀察2015年的報告也發現，斯里蘭卡人經常遭警察施以酷刑和其他虐待，且被害人無法獲得任何有意義的補償與補救。
斯里蘭卡「預防恐怖主義法」是過去26年內戰期間，用來對付叛軍「坦米爾伊蘭解放之虎組織」（LTTE）的法律，多年來一直被濫用，任意拘捕恐怖嫌犯和其他人，安全部門並根據這項法律對嫌犯施以酷刑，迄今仍未廢除。1060221
(中央社)
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