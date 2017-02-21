陸人均可支配收入 上海24萬元居首位

我要評比

根據已公布的2016年全年中國大陸部份省區人均可支配收入資料，上海市以人民幣5萬4305元（新台幣約24.4萬元）居首，北京市5萬2530元屈居第二。

第一財經日報報導，這項資料是彙整官方已公布的12個省、自治區、直轄市的數字所得，但仍有19個省區尚未公布。

已公布人均可支配收入資料的這12個省區為北京、上海、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、山東、內蒙古、湖南、海南、江西。

根據上述資料，2016年全年中國大陸省區人均可支配收入，前6名依序為上海市5萬4305元、北京市5萬2530元、浙江省3萬8529元、天津市3萬4074元、江蘇省3萬2070元、廣東省3萬295.8元。

其中，廣東省儘管連續28年蟬聯中國大陸經濟規模最大的省份，但因人口眾多，人均可支配收入直到2016年才首度突破3萬元大關。

在中國大陸官方定義中，「人均可支配收入」是指居民的家庭全部收入中，扣除各種稅費後，能用於支應家庭日常生活的部分。1060221

(中央社)