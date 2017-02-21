諾魯總統伉儷參觀中華民國技術團農場
諾魯總統瓦卡(Baron Waqa)伉儷與國會議長、內閣部長及多位國會議員，於當地時間21日參觀中華民國駐諾魯技術團安那巴（Anabar)農場。
中華民國駐諾魯大使周進發向瓦卡總統及國會議員說明，台灣技術團設立目的旨在增進台諾兩國農技合作，希望與諾魯人民共同努力，達到諾魯民生永續發展的目標。目前技術團在諾魯推動兩項合作計畫。
園藝計畫主要在推廣家庭菜圃，增加諾魯當地蔬菜產量，並推廣堆肥製作，以改善土壤肥力。目前計畫分別栽種小蕃茄、大黃瓜、茄子、大白菜、萵苣、長豆、黃秋葵、甘薯、甜玉米、南瓜、番木瓜、結球甘藍及花椰菜等蔬果。每年可生產約5500公斤各類蔬果，提供學校廚房供作營養午餐，以提升在學學童營養。
畜牧計畫則孵育小雞供農民飼養，並飼養1000隻蛋雞，生產雞蛋供作營養補充。技術團每週提供3000顆水煮蛋給幼稚園至高中共10所學校所有學童食用。另提供新鮮雞蛋供國營Eigigu超市銷售，以平抑物價，讓諾魯人民得享用新鮮且便宜的雞蛋。
瓦卡總統及全體貴賓對技術團展現的經營成果讚賞不已。瓦卡總統致詞時強調臺諾兩國邦誼堅實，諾國政府及人民由衷感謝中華民國在農技、醫療等領域長期協助諾國永續發展，嘉惠諾國人民生活福祉。
這是駐諾魯大使館首次舉辦技術團農場開放日(Farm Open Day)，邀請諾魯政要、全體國會議員及媒體各界參觀，不僅有助諾魯各界見證中華民國多年耕耘成果，也向諾魯人民展現中華民國協助諾魯初級產業發展的誠意與決心。1060221
(中央社)
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