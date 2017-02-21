同性婚 趙天麟：專法保障是很好的開始
民主進步黨籍立法委員趙天麟今天說，如果社會沒辦法完全理解狀況下，不在民法修正上挑戰婚姻定義，而用專法給予願組成家庭的同性戀者保障，會是很好的開始。
趙天麟在立法院質詢時說，在台灣社會、亞洲國家，即便是專法也是進步，亞洲國家從沒這樣的立法。全球23國承認同性婚姻，但有21個都是先有伴侶法再訂同婚法案，不直接先挑戰與改變民法婚姻定義，讓願組家庭、守貞的兩個人成為伴侶，這都應支持與尊重。
他說，既然總統府已願搭建大平台，法務部可否更積極，不要放任火車對撞，讓立法院被支持方、反對方不斷貼標籤，積極成為立法典範。
法務部長邱太三表示，總統蔡英文接見雙方代表後有兩項指示，包括對家庭價值與個人幸福理念的討論，由副總統陳建仁召集雙方做溝通平台；至於法制作業，責成法務部，他已請雙方派出對法律立法較專業的人，法務部會成立法制作業溝通平台。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。