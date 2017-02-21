同性婚 趙天麟：專法保障是很好的開始

民主進步黨籍立法委員趙天麟今天說，如果社會沒辦法完全理解狀況下，不在民法修正上挑戰婚姻定義，而用專法給予願組成家庭的同性戀者保障，會是很好的開始。

趙天麟在立法院質詢時說，在台灣社會、亞洲國家，即便是專法也是進步，亞洲國家從沒這樣的立法。全球23國承認同性婚姻，但有21個都是先有伴侶法再訂同婚法案，不直接先挑戰與改變民法婚姻定義，讓願組家庭、守貞的兩個人成為伴侶，這都應支持與尊重。

他說，既然總統府已願搭建大平台，法務部可否更積極，不要放任火車對撞，讓立法院被支持方、反對方不斷貼標籤，積極成為立法典範。

法務部長邱太三表示，總統蔡英文接見雙方代表後有兩項指示，包括對家庭價值與個人幸福理念的討論，由副總統陳建仁召集雙方做溝通平台；至於法制作業，責成法務部，他已請雙方派出對法律立法較專業的人，法務部會成立法制作業溝通平台。1060221

(中央社)