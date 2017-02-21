陸商務部：消費對GDP貢獻64.6%
中國大陸商務部長高虎城今天表示，2016年社會消費品零售總額持續保持兩位數成長，最終消費對經濟成長（GDP）的貢獻率達64.6%，比2015年提升4.9個百分點，創17年來最高水準。
上海澎湃新聞報導，中國大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會。高虎城說，消費已成為經濟成長的第一趨動力，中國經濟結構正朝著擴大內需的方向轉變。
高虎城表示，長期以來，中國的經濟發展「三駕馬車」中的投資和出口對經濟產生重要的作用。這個局面到2014年發生變化，2014年消費成為經濟成長中的第一驅動力，這個狀況已經延續3年。
他說，在中國經濟發展進入新常態的情況下，這一變化充分說明中國的經濟結構正在經歷著歷史性的重要轉變，也就是朝著進一步擴大內需的方向在轉變。
他說，當前中國大陸消費可以概括為五個重要轉變，一是消費需求由滿足日常需求轉向追求品質。二是消費方式由單純的線下轉向線上和線下融合發展。三是消費品類從商品為主轉向商品和服務並重。
四是消費行為轉向個性、多元。五是消費理念從講排場、重攀比轉向綠色節約。1060221
(中央社)
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