職能導向課程 有iCAP品質有保證

勞動部勞動力發展署今天表示，推動職能導向課程認證，只要有「iCAP」標章課程都是經過勞發署審核過，保證可讓勞工學到業界最新、最需要的能力。

為了讓勞工可以選擇到有品質的訓練課程，勞動部勞動力發展署今天指出，推動「iCAP」標章給通過品質認證的職能導向課程。

勞發署表示，職能導向課程與一般訓練課程主要不同之處在於，訓練單位須先分析產業人才能力需求與課程欲培育的人才定位後，依據政府公告的職能基準，或透過職能分析方法，經過A（分析）、D（設計）、D（發展）、I（實施）、E（評量）等五大階段發展課程、進行辦訓並針對學員的學習成果進行評量，方能提出認證申請。

為了確保課程品質及符合產業需求，勞發署會邀請產業及職能專家審核課程內容與目的，以有效提升學員能力，培養產業需要的人才，目前已經有80門課程取得「iCAP」標章，並公告在「職能發展應用平台」。1060221

(中央社)