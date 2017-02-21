雪隧4月起取締龜速車 單趟最高罰2.4萬

交通部今天說，為減少國道5號雪山隧道龜速車問題，將在3月起將雪隧最低速限從60公里提升到70公里，並從4月起正式取締龜速車，且可連續開罰，單程最高可罰2萬4000元。

民進黨立委陳歐珀與交通部高速公路局官員，上午在高公局頭城工務舉行記者會，向外界報告有關雪隧最低速限提升與否及科技執法實施進度。

陳歐珀說，國道5號塞車問題難解，已是全國性的議題，其中雪山隧道更是假日塞、平日也塞，相關專家已指出「慢速車佔用車道是造成壅塞的主因」。他過去也曾多次在國會質詢，要求交通部建立專責小組研究塞車問題，並建議提高最低速限來提升雪隧均速，提高雪隧的車流量。

高速公路局交通管理組科長宋嵩說，3月起會將雪隧最低速限從原本的60公里提升到70公里，宣導期為1個月，希望讓駕駛人習慣並遵守最低速限；4月起會正式以科技執法方式，取締龜速車，並針對超速、任意變換車道、惡意逼車等項違規進行取締，盼能有效解決塞車問題。

陳歐珀說，雪隧南北雙向屆時將有16個取締系統，若被取締到一次龜速車行為，將處罰新台幣3000元，且可連續處罰，單程最高可罰新台幣2萬4000元。1060221

(中央社)