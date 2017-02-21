控馬英九洩密 柯建銘：對官司有信心

民進黨立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密案今天開庭，柯建銘進法院前受訪時表示，對於這次官司非常有信心，也呼籲馬英九趕快俯首認罪，贏得最後歷史掌聲。

柯建銘指控馬英九在特偵組偵辦司法關說案時疑洩密，向台北地院提自訴；北院在去年11月8日，首度開庭審理本案，今天第三次開庭，馬英九身穿西裝步入法院，面對媒體詢問，他微笑不發一語。

馬英九步入法院不久，柯建銘隨後到場受訪時表示，這件案子從民國102年至今已經3年多，這是台灣要揮別舊時代的歷史性審判，前兩次審理庭，馬英九毫無抗辯能力，把責任推給黃世銘，他對打贏官司很有信心，也盼馬英九能自己俯首認罪。1060221

(中央社)