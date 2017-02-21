吳新興：僑務不分藍綠 台灣不分彼此
僑務委員會委員長吳新興今天訪問華府僑社並出席僑宴。吳新興指出，，僑務工作服務對象不分黨派與藍綠，台灣是島，人少，不能再分彼此和藍綠，要支持國家與政府。
吳新興在駐美代表高碩泰陪同下，出席僑社舉辦的大華府地區僑宴，約超過500名僑界領袖與僑胞出席，場面十分熱鬧。
吳新興表示，許多傳統僑社的朋友堅信國父孫中山的三民主義，把中華民國建立成自由民主和均富的國家，民有民治民享的國家，中華民國已經做到了。有美國智庫評估台灣比美國還要自由，這不是件簡單的事。
吳新興說，海外有些朋友擔心民進黨執政，僑務工作與政策會不會改變？他去年就表示，僑務政策有持續性、連貫性與一致性，服務對象不分黨派與藍綠，只要認同中華民國與自由民主的台灣，都是僑委會服務的對象。
他說，國家需要海內外僑胞團結，台灣是島，人少，不能再分彼此和藍綠，要支持國家與政府。民進黨重新執政，在總統蔡英文領導下，大家都非常認真，壓力非常大。
高碩泰致詞表示，大華府地區僑胞人才濟濟，在各領域都有傑出表現，積極融入美國主流社會，但也經常對駐美代表處反映很多想法，是非常難能可貴的。
高碩泰說，僑胞無論是先來後到，擁護中華民國並支持台灣，不管是基於理性或感性的原因，最大的共識是大家都穩定支持台灣的2300萬同胞，讓下一代能選擇自由民主人權與法治，開放包容多元，而且免於恐懼的生活方式。
吳新興在僑宴前，拜訪美京中華會館，主席李燦民等多位資深僑界領袖接待。1060221
(中央社)
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