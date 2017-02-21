智庫：金正男遇刺凸顯北韓-東南亞關係

北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男在馬來西亞遇刺身亡，在各方追查兇嫌之際，美國智庫點出北韓與馬來西亞近年來雙邊關係提升，與本案可能的前因後果。

隨著兇嫌陸續落網，馬國警方也完成金正男驗屍報告、展開後續調查，各方把下暗殺令指向北韓最高當局，但金正男死因依舊成謎，為何他近來常避居澳門、長住馬國，也啟人疑竇。

紐約外交關係協會（CFR）東南亞資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）、美韓政策計畫主任史奈德（Scott Snyder）撰文分析，使用暗殺小組剷除異己一直是平壤慣用的手法，例如金正男的表哥李韓永投奔南韓後，1997年在南韓自家公寓家門口被北韓特務槍殺。

不過，文章特別點出這次明目張膽暗殺更引發外界不少關注朝鮮與東南亞國家關係的問題。平壤長期以來與吉隆坡與新加坡維持密切關係，至少自2014年以來，相較於澳門，金正男居住馬國或新加坡時間漸長。

分析認為，或許中國是北韓最重要盟友，凸顯這次暗殺地點選在馬來西亞的另一層政治意義，較不易激怒中國大陸。

文章質疑為何北韓近來與馬國、新加坡關係增進，馬來西亞前幾年甚至給予北韓及人民免簽，馬國為何甘冒風險或外界異樣眼光，是否從中獲取更大利益？尤其北韓情治安全人員惡名昭彰，之前曾在緬甸和泰國發動恐怖攻擊，境外處決脫北人士等尷尬不堪情事，甚至還傳出涉及毒品走私、偽造貨幣等。馬國當局應深知箇中奧妙。

分析推測，欲與朝鮮發展更大經貿或許是馬來西亞甘冒不諱改善與平壤關係原因之一。不少馬國企業也對發展北韓貿易展現濃厚興趣。然而雙邊貿易量極小，無足輕重，而馬來西亞更遠比與北韓關係深厚的柬埔寨來得富裕。

另外學者也質疑，假若馬來西亞欲深化與北韓的經貿關係，又為何膽敢保護被金正恩視為威脅的金正男的安全？這些迷思唯有隨著更多資訊解密才能獲得解答。1060221

(中央社)