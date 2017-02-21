原民採礦擬除罪化 環團籲先正視兩議題

礦業法修正草案通過行政院會審核，原住民於原住民區非營利採礦擬除罪化，環團雖表示肯定，但認為應先落實知情同意權及改善不合理之處，修法不該在「原住民」議題上打轉。

礦業法修正草案上週通過行政院會審核，本會期有望送進立法院。經濟部次長楊偉甫說，為保障原住民，礦業法草案增訂，原住民在原住民地區從事非營利採礦，供傳統文化、祭儀或自用者，不用取得礦權即可開採。但仍需要先就採礦地點、數量、時間先報主管機關申請許可；若未事先申請，將處新台幣1000元至3000元的罰鍰。

民進黨籍立委林淑芬日前也在臉書上表示，礦業法是「大中國思維」下的產物，長期以來不但管制性低，且獨重礦業者的權利。如礦業法第31條規定礦業權展延，等於獨厚礦業權者，只要提出展延，原則上皆許可，只有少數例外否准，若行政機關否准，還涉及補償業者的問題。

林淑芬指出，雖然肯定目前的修法方向，但她強調，礦業法的問題不僅於此，不是不能採礦，而是要合理採礦，期待立法院本會期能夠逐條討論礦業法。

地球公民基金會山林國土組專員潘正正，雖然對於原住民於原住民地區採礦除罪化同樣表示肯定。不過礦業法存在許多不合理的地方，她指出，原住民基本法第21條明文規定原住民的「知情同意權」，但是超過8成礦場位於原住民區，都沒有諮商並取得原住民族或部落同意或參與。

潘正正表示，雖然大部分的礦區第一線面對的都是原住民，但是「知情同意權」應該是利害關係人都應該有的權利，不應僅限縮於原住民。此外，關於環評、土地開發許可審查擴大公民參與、建立相關機制等，應該是政府列入整個礦業法修法的第一步，不應該單純在「原住民」議題上打轉。1060221

(中央社)