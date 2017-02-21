袍澤訴求聽到了 國防部：年改3月中定案

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國防部發言人陳中言表示，目前年金改革草案仍在規劃協商。(呂昭隆攝)

國防部發言人陳中吉表示，目前年金改革草案仍在規劃協商，籲請退伍袍襗要冷靜以對，現在內容都還沒定案，袍澤訴求他們都聽到了，國防部會殫精竭慮，讓大家在年金改革上達成共識。

軍人年金改革方案由副部長李喜明負責，預定3月中將會定案，在此之前，任何提案都可能調整，不會一次定案，因此目前無法對外說明，但國防部絕對會極力爭取最有利於軍人袍澤的年金改革方案。

據了解，18%優惠存款部分，分年降至3%；至於保護基層的地板原則，設定在3.2萬或2.5萬元，則還未定案。

(中時)