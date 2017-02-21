交部展示遊覽車翻滾測試 強調與歐盟一致
蝶戀花遊覽車翻覆造成33死憾事，外界再度聚焦遊覽車結構安全，專家則批評國內遊覽車翻滾測試僅用電腦模擬不夠嚴謹，交通部今展示車輛測試過程，強調台灣與大多國家一樣採用歐規標準。
交通部指出，根據全球遊覽車重大事故統計，70%的死因是因為翻車，其次才是撞擊與火燒車，也因此，翻滾測試標準先被歐盟制定出來，撞擊測試標準，目前歐盟、中國都在制定中。
全球認證遊覽車翻滾測試的標準共有5種，只要通過其中一項就算過關，包括實車整車側翻、車身段側翻以及側向擠壓，還有電腦模擬車身側翻、車身段側翻。
呂姓業者說，台灣市場有限，遊覽車拿實車去摔的成本太可怕，幾乎所有遊覽車都是採用電腦模擬整車側翻。
不過，車身打造過程中，結構焊接、防鏽與材質使用上，各家業者做法不同，是否能與電腦模擬係數呈現的結果相同，外界仍有保留。
(中時)
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