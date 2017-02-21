醉男米干店鬧事 遭員警壓制在地逮補

蔣姓男子到店內鬧事，將桌上瓶罐灑落在地。（楊明峰翻攝）

蔣男被員警壓制在地。（楊明峰翻攝）

43歲蔣姓男子20日下午酒後闖入桃園市中壢區龍平路一處米干店，將桌上瓶罐揮倒在地上隨即離去。中壢警分局龍興所員警接獲店家報案趕到，發現蔣男大吼大叫飆罵髒話拒絕盤查，還作勢攻擊警方，隨即將蔣男壓制在地，經酒測值達0.71mgl，訊後依妨害公務、毀損罪嫌移送偵辦。

〈喝酒過量，有害健康〉

(中時)