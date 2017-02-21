美肌商品過期3年 竟竄改期限繼續出售

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林姓女子於5年前委託代工製造一批「樂活肌密」美容組，2年前又將該批有效期限2年的過期商品，竄改有效期限至「2017年元月」，出售一批3萬餘元貨品給一鑫公司，部分股東領到後發現有效期限為重新黏貼的過期品而提檢舉。台中地檢署偵結，依偽造文書等罪嫌起訴起訴林女。

起訴書指出，林婦於2012年委託首復生技公司生產「樂活肌密」美容組，其中包含精華原液及精華潔容霜組合，標示產品有效期限2年，至2014年5月14到期，但因產品過期，林女將原標籤塗黑，改重貼有效期限標示至2017年元月的新標籤。

林女前年入股一鑫公司，出售68組、售價3萬600元的「樂活肌密」給公司，同年間，一鑫的成姓股東退股，領回20多組「樂活肌密」，回家後撕除貼紙，赫然發現原有效期限被塗銷，而提出檢舉。

林女辯稱，有告知產品已過期，但生產廠商首復生技公司告訴她，如果未添加美白成分，有效期限可達5年。

但首復生技負責人證稱，美容組含胺基酸最多能用3年、精華液可到5年，兩者混和有效期限仍為3年，林女委託生產的「樂活肌密」含胺基酸，期限最多只有3年。

台中地檢署偵辦後，檢察官認為林女確有變造有效期限行為，依偽造文書等罪嫌起訴。

(中時)