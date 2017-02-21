浩子猛line旅遊照 阿翔曝「已讀不回，想退出」

浩角翔起雖合作無間，但卻爆出不合，私下也不聯絡。 (圖/本報系資料照)

「浩角翔起」的浩子為了履行帶家人環遊世界的願望，決定暫退演藝圈一年，也讓兩人拆夥一年，不過卻傳出浩子常在經紀公司Line群組發出遊照，讓阿翔不堪其擾，甚至揚言「乾脆退出群組」。

「浩角翔起」成員不合私下也不會互相往來，這消息早已是演藝圈公開的秘密，阿翔日前受訪時透露，經紀公司的同事有個Line群組，不過最近浩子會把旅遊照片貼在群組分享，這行為讓阿翔備感困擾，不僅已讀不回還轉成靜音，甚至有浮出想退出群組的念頭，至於最近都獨自上通告是否不習慣?阿翔則笑笑表示「之前浩子常因為帶小孩不能來錄，所以這節目沒有他很ok啊」，似乎相當習慣沒有浩子在的日子。

(中時電子報)