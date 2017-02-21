香港城市大學搶台生 獎學金256萬

香港多所知名大學跨海搶台灣頂尖學生，香港中文大學祭出全額獎學金300萬元、香港城市大學也給出4年256萬元獎學金，招收學測總級分接近滿級的學生，去年從城大金融系畢業的莊博涵現在回到台灣外資公司就業，年薪破百萬，他觀察到，好的英語能力和國際移動力讓他們成為國內外職場上的佼佼者。

愈來愈多台灣高中生選擇赴香港念大學，香港城市大學自2009年以來，已錄取超過130名台生，平均學測成績為71級分，也與39個國家、350所學校簽訂交換計畫協定，每年超過1千3百多名學生參加國際交流，目標是65%學生有海外交流機會。

莊博涵回想，4年前從成功高中畢業，學測70級分，但他因從小遊學美國的經驗，國中開始就希望能出國唸書，他未來想走金融產業，於是就選擇了金融重鎮的香港。

莊博涵分享說，到香港念大學，除了專業知識的提升外，更重要的是人際網路的建立，與台灣學生不同的是，赴港念大學累積的人派不只限於台灣、香港和中國，而是可以拓展到全世界，未來對職場有利。

莊博涵也觀察到，赴港台生一半會留在香港唸書、一半會回到台灣工作，回台的人多半都可以找到職業頂尖的工作，像他目前在外資公司，月薪破十萬，他分析說，外資看重英語能力，以及留學生背後願意突破、跳脫舒適圈的精神，以及國際移動力。

「我很期待我的未來，一出了香港的門，我的世界都打開了！」即將要從城大能源與環境學院畢業的王長婷說，現在能源和環境算是一個新興領域，有不少環境顧問公司都需要相關人才，且都是國際公司，未來可以出國發展。

學術副校長任廣禹說，2017年城大和美國康奈爾大學動物醫院合作，開辦首個獸醫學士課程，此外，城大也提供許多雙連學位的課程，與美國哥倫比亞大學雙連學士學位，還有會計系和經濟及金融學系與台灣大學合辦雙聯學士學位課程等。

(中時)