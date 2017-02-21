中科與日本京都研究園區 簽合作備忘錄

中部科學園區21日與日本京都研究園區簽署合作備忘錄，由中科園區管理局長陳銘煌（中）及京都研究園區社長松尾一哉（左2）代表雙方締結姊妹園區。中央社記者郝雪卿攝 106年2月21日

中部科學園區今天與日本京都研究園區簽署合作備忘錄，雙方締結姊妹園區，未來將以促進雙方經貿投資、培育產學研單位、促成科技合作及產業育成為主要合作領域。

這項簽署儀式今天在台中市裕元花園酒店舉行，由中科園區管理局長陳銘煌與京都研究園區社長松尾一哉代表簽署，科技部常務次長陳德新、台灣科學園區同業公會理事長沈國榮、中科產學訓協會理事長李秉乾等人共同見證。

陳銘煌指出，京都研究園區是中科的第12個姊妹園區，未來雙方將以促進雙方經貿投資、培育產學研單位、促成科技合作及產業育成為主要合作領域，也藉此讓中科加速園區轉型、提升園區產業升級。

陳德新則表示，科技無國界，對外吸取經驗是必要的途徑，京都研究園區繼與竹科簽署姊妹園區後，今天再與中科締結為姊妹園區，科學園區不只是引進外國廠商，也協助本地廠商輸出產品及設備，希望藉由雙方的簽約，可以彼此帶來正面能量，成為雙邊園區發展的動能。

松尾一哉說，台灣是日本最親近的鄰居，在日本遭逢三一一大地震時給日本滿滿的支援，他們絕不會忘記，台灣也是日本非常重要的夥伴，現在台灣與日本創新的橋梁更堅固，可以幫助雙方繁榮，建立彼此關係最初的第一步，從今天開啟創新鑰匙開始。

此外，陳銘煌指出，中科園區除加強學研能量與產業鏈結，也將加強推動產學合作，其中科技部已審議通過長聖國際生技公司投資案，即是產學合作的典範，長聖已取得專屬技術授權，合作開發生產間質幹細胞與樹突腫瘤細胞疫苗等產品，可望提升臨床醫療技術，有助於國內生技產業發展，中科將持續提升產學研鍊結的國際合作能量，加強推動產學合作。1060221

(中央社)