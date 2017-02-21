大馬駐北韓大使 駁斥政治力介入調查
馬來西亞駐平壤大使今天駁斥北韓認為政治力介入調查的說法，表示大馬秉持公正不偏袒的原則，調查北韓領導人金正恩異母兄長金正男死因。
美聯社報導，大馬駐平壤大使穆罕默德（Mohamad Nizan Mohamad）在北京轉機準備返國時做此表示。金正男2月13日在大馬遇刺後，穆罕默德昨天被大馬召回國。
金正恩似乎是在大馬首都的吉隆坡國際機場遭人毒殺，警方目前逮捕持北韓、馬來西亞、印尼和越南身分文件的4名嫌犯，其中兩名女性據稱事發當天曾被人目擊，接近站在廉價航空候機室的金正男。
北韓駐馬來西亞大使姜哲昨天譴責大馬對金正男死因的調查，認為有政治動機，要求聯合調查。馬來西亞外交部回應說，北韓大使的發言是在「妄想、說謊，僅說出部分實情」。
穆罕默德表示，大馬以專業態度進行調查，「對所有人都會非常客觀和公平」。
穆罕默德表示：「我認為，因為調查仍在進行，我們只能靜觀其變。我們可以跟你們保證調查公平，因為我們沒有理由偏袒任何人。」1060221
(中央社)
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