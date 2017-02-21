餅乾巧克力醬都是奧地利好 匈牙利不服
匈牙利的食品安全機構日前公布研究顯示，品牌與包裝完全相同的食品，在鄰國奧地利的品質與口感卻比在匈牙利的品質好，匈牙利政府今天宣布將展開相關調查。
法新社報導，負責監督超市的政府官員茨戈（Robert Zsigo）說：「這是道德的問題，而不是法律問題」。他在首都布達佩斯告訴記者，調查工作將比較100個在匈牙利及外國商店相同品牌的產品。
茨戈說：「匈牙利人要的是公平對待...不是雙重標準」。
據先前食安機構所發布的該項研究，列出一堆產品差異。深獲孩童喜歡的義大利「費列羅」（Ferrero）公司生產的Nutella巧克力榛果醬，匈牙利版的就沒有奧地利版的濃郁；匈牙利的可口可樂，香氣也比別國的差；雀巢的Nesquik巧克力粉，奧地利版的也較濃純順口。
路透社早先報導，匈牙利食安機構「NEBIH」比較了在匈牙利與奧地利，同為透過國際連鎖超市所賣的24種產品後，發現相同品牌的食品，匈牙利在地版的就是不如奧地利，像餅乾不夠脆、巧克力醬不夠香等等。
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的幕僚長拉塞（Janos Lazar）還為此在記者會表示沮喪，並指這是近期最大的醜聞，政府將會在國內展開大規模檢閱。（譯者：中央社陳亦偉）1060221
(中央社)
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