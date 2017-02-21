擬全年開放展演 阿里山花季徵表演者
阿里山森林遊樂區擬全年開放展演場域，將率先於今年花季期間徵求「櫻與音的對話」表演者，一般民眾或表演團體都可提出申請。
林務局嘉義林區管理處表示，阿里山森林遊樂區位於南投縣、嘉義縣交界，面積1400公頃，海拔介於2000至2700公尺之間，以阿里山五奇、八景聞名。
為了提升森林園區藝文氣息，並增加遊客遊憩體驗深度，阿里山森林遊樂區擬自今年起全年開放展演場域，提供具表演藝術熱情及公開演出實力的個人或團體展演機會。
林管處指出，阿里山初春時節生機盎然，櫻花盛開，曾有單月創下40萬人次入園賞花的紀錄，為了延續花季期間舉辦的「櫻與音的對話」音樂活動，將率先徵求花季期間的表演者。
林管處強調，表演者不必用擁有街頭藝人證照或通過相關檢定考試，只要在表演日前14天填妥申請表，以書面、e-mail或傳真向林管處提案，就有機會在盛開的櫻花或千年神木下演出。
為了配合阿里山花季，林管處將優先受理3月17日、3月24日及3月31日的演出申請，待預約額滿後，再開放其他日期；歡迎有表演才能者在12月15日前提案申請，甚至有機會成為阿里山音樂會的一分子。1060221
(中央社)
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