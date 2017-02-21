整場遭歧視辱罵 足球員淚崩飆罵球迷

魯伊茲(左)整場遭拉德球迷辱罵，賽後崩潰哭紅眼。(美聯社資料照)

塞爾維亞超級足球聯賽上周日(19日)游擊隊與拉德對陣時，出現意外的插曲，效力游擊隊的中場魯伊茲(Everton Luiz)，竟遭拉德球迷辱罵整整90分鐘，讓他最後含淚離去，塞國足協21日為此下令，將對拉德懲處，且在判決出來前，暫時不讓任何球隊到拉德球場比賽。

《Fox Sports》報導，拉德球迷的激進愛國行為，過去時有所聞，就在19日游擊隊與拉德交手的比賽時，他們火力大放送，被當作目標之一的游擊隊巴西籍黑人中場魯伊茲，只要一拿到球，場邊就不時傳來帶歧視意味的猴叫聲，且高舉著歧視標語，直到裁判阻止，比賽一度為此停下，但仍無法遏止他們的行為。

最後比賽結束哨聲響起，游擊隊1比0贏了比賽，魯伊茲忍不住對著拉德球迷，比出不雅手勢、怒吼，頓時雙方球員傾巢而出；眼看要衝突之際，他卻只是含淚離去，塞國足協隨即出面滅火，禁止拉德球迷在球場如此令人厭惡的行徑。

「我的家人跟我都覺得塞爾維亞跟家一樣，這也是為什麼我賽後無法停止哭泣，」魯伊茲說，「我忍受90分鐘的歧視辱罵，之後不少人上前保護我，我才冷靜下來。我想忘記這一切，繼續專注於踢球，並呼籲所有人別再有種族歧視的行為。」

塞國足協主席布拉托維奇(Vladimir Bulatovic)表示，由於拉德球迷羞辱球員的不當行為，拉德貝爾格勒球場將暫時封閉，直到塞爾維亞足協做出裁決；直到最後判決出爐前，第一階段賽事都不會到那個球場舉行，關於這個事件的所有團體，都可能被懲處。

除了塞爾維亞足協展開調查，拉德也可能因球迷的行為，遭國際足球總會(FIFA)懲處。依據國際足總法令，首先會先祭出警告、罰錢等；再者較嚴重的，是會導致球隊降級、扣積分，甚至很可能被逐出聯賽。

(中時電子報)