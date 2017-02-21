酒駕惹禍 轎車越護欄險墜萬里外海

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一台銀色WISH轎車疑未注意車況，整台車衝撞跨過護欄，差幾公尺就要墜海。（李其樺翻攝）

肇事銀色WISH轎車後車窗碎裂、車頭凹陷，輪胎變形，幸好駕駛僅受輕傷。（李其樺翻攝）

一台銀色WISH轎車今天中午12時許沿基金公路往金山方向行駛，行經新北市萬里區台2線46.5K時，疑似未注意車況，猛力衝撞護欄後，整台車翻轉跨越護欄，僅幾公尺距離就要墜海，駕駛幸運僅有手臂擦傷和頸部挫傷，送醫後沒有大礙。

警方調查，駕駛張姓男子（48歲）家住基隆，員警到場發現車內放置酒瓶，對張男實施酒測，酒測值達0.39毫克，張男坦承上午喝了2杯威士忌，對於車禍原因說不出所以然，後續將依公共危險罪移送法辦。

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(中時)