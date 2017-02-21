罹乾癬全身紅疹 台商被誤會得花柳病

中山附醫皮膚科主任蕭玉屏指出，王姓台商就醫時全身紅斑、脫屑相當嚴重，已是中重度乾癬。（馮惠宜攝）

罹乾癬台商上酒店拼經濟，帶著全身紅斑、皮屑，竟被誤認是有花柳病，不但上班小姐嫌棄他，連生意夥伴都避之為恐不及。一名45歲王姓台商，去年輾轉到台中中山醫學大學附設醫院求診，向醫師抱怨自己因皮膚病不但奇癢難耐，還被誤為是得梅毒，大家都避得遠遠的，無法談生意。

中山附醫皮膚科主任蕭玉屏說，這名經常往返兩岸工作的台商，三年前原本只是頭皮出現皮屑，沒有定期就醫接受治療，但近一年因工作太忙太累，加上熬夜、抽菸又拼酒，病情惡化到全身嚴重起疹脫屑，從頭皮到雙腳，最嚴重的時候只有手心的皮膚是乾淨的。

蕭玉屏表示，經診斷確定王先生罹患的是免疫性疾病乾癬，全身奇癢，遍體紅斑、還脫皮屑，雖與梅毒第二期的症狀類似，抽血檢驗排除；她也強調，梅毒患者會先有生殖器潰瘍，之後才會全身起紅疹，王先生生殖器周邊和手掌腳底都沒有長疹，這與梅毒症狀不同，排除王先生得性病的疑慮。

而王先生經光療合併藥物治療，患者症狀大為改善，蕭玉屏也要求王先生避免熬夜、喝酒，還要保持運動的習慣，才能增強免疫力，降低乾癬復發的機率。

蕭玉屏說，乾癬是種自體免疫疾病，有紅疹脫屑的特徵，外觀不好看，但是不具傳染性，卻因外觀常讓病友被人誤以為是病兆相似的性病梅毒。

(中時)