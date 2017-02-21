鹿港男子追砍岳父妻舅 殺人未遂重判9年
彰化縣鹿港鎮蕭姓男子與妻子分居多年，因懷疑老岳父及妻舅作梗，涉嫌持菜刀報復將岳父及妻舅砍傷，全案警方當場查獲並經彰化地檢署依殺人未遂罪起訴，彰化地方法院今宣判蕭男9年有期徒刑，另違反保護令判5月有期徒刑，得易科罰金。
判決書指出，40歲的蕭男在去年5月間就曾持刀砍傷妻舅20多刀被判刑6年，上訴被駁回確定，隨後彰化地院去年6月底發出保護令，但蕭男卻在去年10月17日，見到妻舅對他拍照，認為妻舅又要舉發他，憤而回家拿菜刀前直奔妻子的娘家。
蕭男怒氣沖沖，先是對正在睡覺的岳父朝頭部、頸部連砍3刀，接著追問妻弟媳妻舅的下落，並且埋伏在2樓樓梯廁所外等候，見到妻舅就追砍，妻舅以雙手阻擋並轉身逃跑，在一樓客廳不慎跌倒，導致手腳多處擦挫傷與撕裂刀傷。正當蕭男意圖繼續追殺外時，所幸員警正好趕到，將他制伏送辦。
法官認為，蕭男不思理性處理家庭問題，不到半年兩度帶刀砍殺妻舅及岳父，視人命如草芥，手段殘暴，且未與告訴人達成和解，決定予以重判。
(中時)
關鍵字：殺人未遂
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