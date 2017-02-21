全台首創！興大推動獸醫跨國雙聯學位
國立中興大學與美國堪薩斯州立大學（Kansas State University，簡稱KSU），21日共同簽訂獸醫雙聯學位，推出全台首創的獸醫學士跨國雙聯學位。只要在興大就讀2年大學部，再加上堪薩斯州立大學1年預科教育及4年獸醫專業學院教育，即可獲得兩校兩個等級的獸醫學位(學士學位及學士後專業學位)，同時兼具台、美兩國獸醫師執照考照資格。
簽約儀式由興大校長薛富盛、堪薩斯州立大學獸醫學院院長Tammy Beckham、興大獸醫學院院長周濟眾、興大國際長魯真4位代表兩校簽約。
堪薩斯州立大學成立於1863年，為世界知名的百年名校，其動物醫學專業更聞名全美。此次，Tammy Beckham和副院長Peggy Schmidt等人來台，並於20日面試錄取4位興大獸醫學系學生。中興大學是全球第一所與堪薩斯州立大學簽訂自大學部連接學士後獸醫雙聯學位的大學。
周濟眾表示，美國50州僅有30個獸醫學院，獸醫學院在美國多年來只允許具美國居留權身分者就讀。美國獸醫為學士後4年制，大學4年加上學士後4年，一般需8年的求學時間；經由此雙聯學位，國內學生最快只要7年即有機會拿到獸醫學位。
此次興大與堪薩斯州立大學的雙聯學位，興大獸醫學院獸醫系學生大二以上都能申請，GPA 3.0以上，即具申請資格。通過堪薩斯州立大學面試後，只要在該校通過一年預科教育，補足美國本地生申請獸醫學位所需的學分，即可在該校輔導下申請獸醫學院。
學生修畢美國獸醫學位後，可直接考美國執照並銜接申請專科醫師訓練，學生同時也能獲得興大獸醫學士學位與台灣考照資格。
(中時)
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