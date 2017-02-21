網拍糾紛 雙方鬥毆1男命危

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17歲邱姓男子日前在網路上向25歲陳姓男子賒帳購買多條褲子，陳男日前向邱男追討金錢未果，雙方發生衝突，16歲張姓男子被亂棍打傷命危，陳男昨晚投案，警方持續偵辦中。

台中市豐原警分局表示，邱男日前透過網路向陳男賒帳購買多條褲子，陳男19日向邱男追討金額時，雙方發生衝突，邱男邀約陳男當晚到大雅一家保齡球館談判，邱男並找上張男及另名26歲賴姓男子赴約。

警方指出，陳男在網路上號召多名友人助陣，一行人浩浩蕩蕩前往約定地點，20多人一下車分持8支棒球棍，對張男等人猛揮，張男等人嚇到四處逃竄。

警方接獲報案趕抵現場，陳男一行人已經散去，張男、邱男、賴男受傷送醫，經醫院檢查，張男因顱內出血命危、邱男重傷，賴男則是就醫後自行出院。

警方漏夜偵辦，陳男昨晚已在南投集集投案，警方陸續帶回另8名共犯，並持續追查其他共犯。陳男等人訊後，依重傷害、殺人未遂等罪嫌送辦。1060221

(中央社)