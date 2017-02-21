網拍糾紛 雙方鬥毆1男命危
17歲邱姓男子日前在網路上向25歲陳姓男子賒帳購買多條褲子，陳男日前向邱男追討金錢未果，雙方發生衝突，16歲張姓男子被亂棍打傷命危，陳男昨晚投案，警方持續偵辦中。
台中市豐原警分局表示，邱男日前透過網路向陳男賒帳購買多條褲子，陳男19日向邱男追討金額時，雙方發生衝突，邱男邀約陳男當晚到大雅一家保齡球館談判，邱男並找上張男及另名26歲賴姓男子赴約。
警方指出，陳男在網路上號召多名友人助陣，一行人浩浩蕩蕩前往約定地點，20多人一下車分持8支棒球棍，對張男等人猛揮，張男等人嚇到四處逃竄。
警方接獲報案趕抵現場，陳男一行人已經散去，張男、邱男、賴男受傷送醫，經醫院檢查，張男因顱內出血命危、邱男重傷，賴男則是就醫後自行出院。
警方漏夜偵辦，陳男昨晚已在南投集集投案，警方陸續帶回另8名共犯，並持續追查其他共犯。陳男等人訊後，依重傷害、殺人未遂等罪嫌送辦。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。