轎車搶快闖紅燈 撞女騎士

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女子遭闖紅燈的轎車撞飛。（徐養齡翻攝）

新竹48歲莊姓女子，21日上午騎機車行經香山交流道下方口時，遭搶紅燈的張姓男子攔腰撞上，人、車當場被撞飛10多公尺，造成顱內出血，轉送林口長庚醫院搶救，目前仍未脫險。

警方調查，46歲張男為搶快闖紅燈，從側面撞上緩緩騎過中華路六段的莊女，從行車紀錄器畫面看來，張疑似沒剎車，重撞造成莊女重傷，被依過失致重傷害罪嫌法辦。

(中時)