電動自行車酒駕肇事 醉男判刑2月

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別以為騎電動自行車就可以酒駕！新竹市陳姓保全去年酒後騎電動輔助自行車上路，不慎與小客車對撞，遭警方測得酒測值超標，地院法官認定電動自行車屬於動力交通工具，與一般汽機車無異，依公共危險罪判他2月徒刑，得易科罰金6萬元。

路上電動自行車愈來愈多，儘管多數車速不快，頂多時速25公里、車重約40公斤，但法官認為，依《刑法》185條規範，導致交通危險的動力交通工具，包含藉電力、引擎的交通工具，被告犯行明顯觸犯公共危險肇事規範。

陳男去年8月某日下午，喝掉3、4瓶啤酒後跳上電動自行車，準備騎回家休息，傍晚5時許與1部自小客車對撞，幸好無人受傷，警方據報趕抵，發現陳男渾身酒味，測出酒測值高達0.95毫克。

陳男應訊時坦承，當時電動自行車是以電力狀態下行駛，肇事後也留在現場報警處理，法官考量電動車時速至多25公里，未造成重大傷害，不過他喝酒騎車仍觸法，因此判處有期徒刑2個月。

(中時)