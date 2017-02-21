當人妻魅力不減 新一代主播女神是她！

李佳玲被選為新一代主播女神冠軍。(圖／中視提供）

李佳玲去年升格成人妻，魅力依舊不減。(圖／中視提供）

中天主播劉盈秀也入選新一代主播女神第9名。(圖／翻攝自劉盈秀臉書）

李佳玲被選為主播女神冠軍，向大家致謝。(影／中視臉書)

近日《DailyView網路溫度計》票選新一代主播女神，最後由中視主播李佳玲奪冠，現人在日本的她，也透過臉書向大家致謝，驚呼「天啊！以前讀書都沒有拿過第一名」。

李佳玲年紀輕輕但主持經驗豐富，被封為中視四大金釵，不過2014年她暫離主播台赴英國留學，隔年在粉絲呼喚下，重返主播台，更令粉絲心碎的是，去年5月她在峇里島完婚，升格成人妻，但魅力不減的她，還是成為網友票選主播女神冠軍。

而李佳玲也透過臉書表達感謝，並坦言雖然不清楚評選依據是什麼，但還是謝謝大家支持，「以前讀書都沒有拿過第一名，竟然在這項票選上拿到了第一名，實在是不簡單啊！」另外，出生書香世家的中天主播劉盈秀，憑著清新脫俗氣質，也擠進主播女神前十名。

(中時電子報)