當人妻魅力不減 新一代主播女神是她！
近日《DailyView網路溫度計》票選新一代主播女神，最後由中視主播李佳玲奪冠，現人在日本的她，也透過臉書向大家致謝，驚呼「天啊！以前讀書都沒有拿過第一名」。
李佳玲年紀輕輕但主持經驗豐富，被封為中視四大金釵，不過2014年她暫離主播台赴英國留學，隔年在粉絲呼喚下，重返主播台，更令粉絲心碎的是，去年5月她在峇里島完婚，升格成人妻，但魅力不減的她，還是成為網友票選主播女神冠軍。
而李佳玲也透過臉書表達感謝，並坦言雖然不清楚評選依據是什麼，但還是謝謝大家支持，「以前讀書都沒有拿過第一名，竟然在這項票選上拿到了第一名，實在是不簡單啊！」另外，出生書香世家的中天主播劉盈秀，憑著清新脫俗氣質，也擠進主播女神前十名。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。