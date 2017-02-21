台中國際女壘賽開打 中日韓齊聚交流

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台中市長林佳龍（右起）及兼任體育總會壘球委員會主委的立法院副院長蔡其昌21日共同為賽事開球。（黃國峰攝）

今年邀請日本、南韓、中國大陸等隊伍來台交流。（黃國峰攝）

2017台中國際女子壘球邀請賽即日起至24日在台中萬壽棒球場盛大展開，台中市長林佳龍及兼任體育總會壘球委員會主委的立法院副院長蔡其昌，今日共同為賽事開球。

台中市長林佳龍致詞時表示，棒壘球成為2020年東京奧運指定項目之一，台中市作為國際棒壘總會認證的「世界棒球之都」，積極推動棒壘球運動，此次比賽將為奧運壘球比賽奠定基礎。此外，市府也將規劃在外埔區鐵山營區打造壘球營區，希望能爭取到教育部支持，讓台灣第一個國際標準壘球營區在台中誕生。

立法院副院長蔡其昌則表示，台中市作為棒球之都，希望壘球運動也能跟上棒球腳步，他也會全力推動鐵山營區打造國際標準的壘球村。

台中國際女子壘球邀請賽迄今邁入第4年，是台中市壘球運動項目年度重要賽事，今年邀請日本、南韓、中國大陸等隊伍來台交流，其中，高中隊伍5隊、大學隊伍4隊。今日舉行開幕典禮，包括林市長、台中市壘球委員會主委立法院副院長蔡其昌、市府教育局長彭富源、市議員張耀中、劉士州、何敏誠、立法委員張廖萬堅服務處代表、市議員朱暖英服務處代表、中華民國壘球協會理事長陳任邦等人均到場為選手加油打氣。

(中時)