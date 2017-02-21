南海緊張 東協要川普說清楚 盼年中完成行為準則

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美國「卡爾文森號」航母9日執行西太平洋部署任務的畫面。（圖/美國海軍）

中國17日完成在南海的軍演後，美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群18日便接踵而至，東南亞國協（ASEAN）外長21日紛紛在菲律賓長灘島對南海最近的發展表示憂心，並力促各方克制，同時進行對話，以避免緊張情勢升高。

據路透報導，東協外長認為，中美是確保區域安全與穩定的重要大國。東協國家希望，美國總統川普在未來幾個月內，能公佈較具體而明確的政策，尤其是與中國相關的政策。

菲律賓外長雅賽（Perfecto Yasay）說，東協國家希望，南海行為準則的架構能在6月前完成，而中國也表示，很希望能盡快完成。

(中時電子報)