1例1休、年改雙恐慌 陳雄文：搶退潮擴大勞動力缺口

勞動部前部長、國政基金會召集人陳雄文下午召開記者會「誰偷了我們的年金」，陳雄文指出，現在年金改革方向就是「繳多、領少、延後退」，但現在周休二日新制惹出勞資雙怨，爆發了勞工的「搶退潮」。他說：「因為年金改革，申請退休突然增加、工會都感受到了，大家都怕未來領不到，一下子就提出退休。」

陳雄文表示，這些勞工會想，「我接下來要繳的費率提高，未來採計的年資也不同，不想變成未來的繳多領少，乾脆現在直接退。」而且，現在「一例一休」已經讓勞動市場出現雇主不願增聘勞工的問題，在這樣出現退休潮，會讓台灣勞動力出現缺口。

台北市電影戲劇業職業工會理事長楊芸蘋也指出，這幾年政府一直說要推動年金改革，以工會平均5000人來看，2015年從工會中因退休退保的有185人、2016年有224人，今年第一個月申請退休的人，就比過去增加了3分之2，「擠退的人這麼多，不只是對職業工會很傷，對勞保會不會也很傷？」

(中時)