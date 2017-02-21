鳥糞為患學生憂 金大：規劃建置防鳥網
金門大學女生宿舍陽台鳥糞為患，正值台灣、大陸禽流感持續延燒之際，學生充滿恐懼。金大表示，將尋求縣府協助規劃建置陽台防鳥網。
雖然金門目前還沒有禽流感案例，但是與金門往來頻繁的廈門已傳出20例，讓遭到鳥類干擾的金大學生十分憂心。
金大社工系四年級學生蒿安琪說，她所住的女一宿舍陽台經常飛來鴿子，在陽台留下大量糞便，不但惡臭難聞，也讓她們不勝清理，而且經常受到驚嚇，連衣服也不敢晾。
蒿安琪說，多次向校方反映此事，也有學生希望能架設網子，防止鳥類入侵；但校方以妨礙逃生和美觀為由未有作為。
蒿安琪說，今時不同往日，以前遭受鴿糞困擾就算了，現在禽流感愈演愈烈，比起台灣本島全面禁宰禁運家禽的做法，學校處理態度反差太大，放縱鴿子干擾學生日夜生活，讓學生每天生活在恐懼中，實在無可奈何，「不知還要多久？」
金門大學學務長顏郁芳表示，為防止鴿子進入宿舍冷氣孔，進而築巢、聚集所引起衛生問題，已在1月底寒假一開始就裝置阻絕設施，避免鴿子進入設備空間，造成衛生上的潛在風險。
在校園內公共空間，在鴿子常出現的地方，顏郁芳說，已加設防鳥網，避免聚集所衍生的衛生疑慮。
至於學生住宿空間私人陽台的衛生清潔部分，顏郁芳表示，學校已提供口罩、手套、消毒衛生用品，供學生自主維護居住空間衛生；後續將針對高風險的地區，逐步規劃建置宿舍陽台防鳥網，並尋求地方政府的資源協助。1060221
(中央社)
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