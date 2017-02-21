大馬將開記者會 說明金正男遺體事宜

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大馬媒體中國報今天最新報導說，馬來西亞衛生總監即將召開記者會，公布北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遺體事宜。 據了解，這場記者會於2時30分在吉隆坡中央醫院太平間外舉行。1060221

(中央社)