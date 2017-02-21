頭暈自撞護欄 車卡邊坡險落海

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張姓男子今天中午12時多，開著一輛銀色休旅車行經新北市萬里區台2線46.5公里處時突然頭暈自撞護欄，休旅車卡在邊坡，險掉落大海，所幸張男並無大礙。

據了解，48歲的張男昨天曾飲酒和服用安眠藥，中午開車時突然頭暈，才會不慎自撞護欄，但是否酒駕仍有待警方進一步調查後才能釐清。

新北市消防局萬里及金山分隊獲報後，立刻派員前往救援，消防員抵達時，休旅車卡在邊坡，車尾就快滑落大海，所幸張男自行開啟車門脫困，警消隨後將他送往基隆長庚醫院治療。

院方表示，張男自撞後曾短暫失去意識，到院時意識清楚，僅右邊肩膀疼痛和身體擦傷，院方已為張男進一步檢查，待報告出爐後才能確認是否有其他傷勢。1060221

(中央社)