偷5名畫 法蜘蛛人大盜判刑8年罰35億
從巴黎現代美術館偷走5幅名畫、綽號「蜘蛛人」的大盜托米奇（Vjeran Tomic），今天因犯下該起近年最嚴重的藝品竊盜案遭判刑8年。
法新社報導，托米奇與另2名共犯還被共同判罰天價的1.1億美元（約35億台幣）。他們被控於2010年5月20日晚間，從巴黎現代美術館（Musee d'Art Moderne）內偷走馬蒂斯（Henri Matisse）、畢卡索（Pablo Picasso）、布拉克（Georges Braque）、雷賀爾（Fernand Leger）及莫迪里安尼（Amedeo Modigliani）等名家的畫作。
罰款金額相當於失竊畫作的估價，失竊畫作目前仍下落不明。
代表巴黎市政府的律師說，畫作失竊是人類難以言喻的損失。巴黎市政府負責經營這個美術館。
49歲的托米奇是出生於克羅埃西亞的老練慣竊，他坦承潛入擁有超過8000幅20世紀名畫的巴黎現代美術館行竊。
托米奇落網後告訴警方，有人要他偷雷賀爾1922年那幅「靜物與燭台」（Still Life with Candlestick），但他從沒想過還能得手另外4幅。
托米奇以酸液破壞窗戶潛入美術館的當夜，館內的行動偵測警報器已故障2個月。托米奇下手前已監視該館6個晚上。
在得手雷賀爾畫作且沒引起任何騷動後，竊賊又拿了畢卡索1912年創作的「乳鴿與青豆」（Dove with Green Peas）、馬蒂斯1905年作品「田園畫」（Pastorale）、布拉克1906年的「艾斯塔克附近的橄欖樹」（Olive Tree near Estaque），以及莫迪里安尼1919年的「拿扇子的女人」（Woman with a Fan）等名畫。（譯者：中央社陳亦偉）1060221
(中央社)
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