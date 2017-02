偷5名畫 法蜘蛛人大盜判刑8年罰35億

從巴黎現代美術館偷走5幅名畫、綽號「蜘蛛人」的大盜托米奇(Vjeran Tomic),今天因犯下該起近年最嚴重的藝品竊盜案遭判刑8年。

法新社報導,托米奇與另2名共犯還被共同判罰天價的1.1億美元(約35億台幣)。他們被控於2010年5月20日晚間,從巴黎現代美術館(Musee d'Art Moderne)內偷走馬蒂斯(Henri Matisse)、畢卡索(Pablo Picasso)、布拉克(Georges Braque)、雷賀爾(Fernand Leger)及莫迪里安尼(Amedeo Modigliani)等名家的畫作。

罰款金額相當於失竊畫作的估價,失竊畫作目前仍下落不明。

代表巴黎市政府的律師說,畫作失竊是人類難以言喻的損失。巴黎市政府負責經營這個美術館。

49歲的托米奇是出生於克羅埃西亞的老練慣竊,他坦承潛入擁有超過8000幅20世紀名畫的巴黎現代美術館行竊。

托米奇落網後告訴警方,有人要他偷雷賀爾1922年那幅「靜物與燭台」(Still Life with Candlestick),但他從沒想過還能得手另外4幅。

托米奇以酸液破壞窗戶潛入美術館的當夜,館內的行動偵測警報器已故障2個月。托米奇下手前已監視該館6個晚上。

在得手雷賀爾畫作且沒引起任何騷動後,竊賊又拿了畢卡索1912年創作的「乳鴿與青豆」(Dove with Green Peas)、馬蒂斯1905年作品「田園畫」(Pastorale)、布拉克1906年的「艾斯塔克附近的橄欖樹」(Olive Tree near Estaque),以及莫迪里安尼1919年的「拿扇子的女人」(Woman with a Fan)等名畫。(譯者:中央社陳亦偉)1060221

(中央社)