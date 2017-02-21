去日本賞櫻？來新竹市保證看得夠
大老遠飛日本賞櫻？來新竹市就對了！「2017新竹市賞花季」以「賞櫻野餐」主題，周六在新竹公園開跑，現場有樂團表演、街頭藝人、和服體驗以及寫生活動，並首度增設燈光，讓民眾夜間賞櫻更添風情，21日市長林智堅廣邀全國民眾，來享受悠閒的幸福時光。
「新竹公園是全台灣最接近市中心的賞花公園！」林智堅說，新竹市雖面積不大，但有山有海，是「幸福好所在」，加上交通便利、到哪都很方便，接近市中心的新竹公園，去年短短3周，就湧入18萬賞花人潮，十八尖山每天也有2萬入山人次。
21日他先為賞花季暖身，現場製作起司火腿可頌等野餐餐點，他說，新竹公園共有21品種、852棵櫻花，其中500多棵更是少見的粉色河津櫻，連總統蔡英文都感受到河津櫻的魅力，前天在推特上分享新竹公園的河津櫻照片，可見有夠吸睛。
白天除可野餐賞櫻外，城銷處表示，今年賞花季首次為櫻花加裝夜間燈光，讓夜晚的櫻花有特殊光彩，另3月4日將在十八尖山舉行「慢跑在林間」，斯巴達超級馬拉松長跑選手陳進財、劉國華、胡榮清，也會到場與市民一起賞花慢跑。
(中時)
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