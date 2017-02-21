WBC》公視取得無線轉播權 為球迷送上20場賽事
2017世界棒球經典賽將於台灣時間3月6日晚間正式開戰；公視今宣布，包含中華隊參與的所有比賽，總計將轉播本屆20場賽事，請觀眾鎖定公視實況轉播。
四年一度的經典賽是國際棒球總會及美國職棒大聯盟共同策劃的國際棒球盛事，本屆賽事於今年３月6日到23日舉行，由韓國、日本、墨西哥、美國共同舉辦。
公視表示，公視已取得本屆經典賽無線電視轉播權，中華隊所有賽事都將於公視主頻ＬＩＶＥ轉播；其他各組對戰也會透過公視3台ＬＩＶＥ直播。攸關中華隊晉級的A組所有賽事，公視也將提供轉播服務。
公視也邀「棒球博士」袁定文擔綱主要賽事球評，搭配公視體育主播鄭惟仁、黃韻玲，將為台灣觀眾送上20場次賽事節目;中華隊將與同列Ａ組的韓國、以色列、荷蘭於３月６至９日於韓國首爾對戰，取前二名晉級複賽。其中最關鍵的中華、韓國之戰於３月９日晚間6時30分進行，請觀眾務必鎖定公視直播，為中華隊加油！
(中時電子報)
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