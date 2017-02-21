高市警分局長搬風 2新任分局長受矚目
高市警局12名3線1星高階警官21日舉行交接典禮，讓全市17個分局中有8個分局長大搬風，其中新任分局長的謝進賢、戴台捷做事沉穩、表現優異，深得警局長陳家欽信任及市府讚許，在這波人事中備受矚目；主持監交的副市長許立明期勉分局長「治安沒有蜜月期」，繼續為港都治安打拼。
高雄地檢署、橋頭地檢署檢察長、市議會副議長、議員等人今都到場觀禮，副市長許立明主持監交，感謝警局長陳家欽帶領治安團隊，防飆、緝毒、防搶、防竊、服務等工作，都有非常好的成效與品質，另也十分用心在降低車禍事故，讓高市去年A1車禍死亡人數大幅降至164人。
許立明表示，新治安團隊上路沒有蜜月期，新任分局長、大隊長必須立即就戰鬥位置，以決心及魄力來拼治安，讓民眾了解市警局對治安推動的用心；並強調市府3月將結合民間成立反毒基金會，幫助煙毒犯重返社會。
警大48期、56歲的謝進賢因處事圓融、做事細膩又帶有柔軟身段，前年初從保二總隊跟隨陳家欽南下高雄；謝深受局長信賴，擔任公關室主任，並如外界預測，不到2年時間出線接任岡山分局長。
警大53期、52歲的戴台捷雖與局長陳家欽同樣出身刑事體系，但兩人無直接淵源，不過，局長看重他沉穩、積極處事態度，前年將他從旗山副分局長調陞3線1星專員兼任督察室維新組長，去年再調為保大大隊長，今年則順利接掌三民第一分局長。
(中時)
關鍵字：高市警分局長
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。