高市警分局長搬風 2新任分局長受矚目

原公關室主任謝進賢(右)因處事圓融、做事細膩又帶有柔軟身段，順利出線接任岡山分局長。(劉宥廷攝)

高市警局12名3線1星高階警官21日舉行交接典禮，讓全市17個分局中有8個分局長大搬風。(劉宥廷攝)

原保大大隊長戴台捷因其沉穩、積極處事態度被局長陳家欽看重，今年順利接掌三民第一分局長。(劉宥廷攝)

高市警局12名3線1星高階警官21日舉行交接典禮，讓全市17個分局中有8個分局長大搬風，其中新任分局長的謝進賢、戴台捷做事沉穩、表現優異，深得警局長陳家欽信任及市府讚許，在這波人事中備受矚目；主持監交的副市長許立明期勉分局長「治安沒有蜜月期」，繼續為港都治安打拼。

高雄地檢署、橋頭地檢署檢察長、市議會副議長、議員等人今都到場觀禮，副市長許立明主持監交，感謝警局長陳家欽帶領治安團隊，防飆、緝毒、防搶、防竊、服務等工作，都有非常好的成效與品質，另也十分用心在降低車禍事故，讓高市去年A1車禍死亡人數大幅降至164人。

許立明表示，新治安團隊上路沒有蜜月期，新任分局長、大隊長必須立即就戰鬥位置，以決心及魄力來拼治安，讓民眾了解市警局對治安推動的用心；並強調市府3月將結合民間成立反毒基金會，幫助煙毒犯重返社會。

警大48期、56歲的謝進賢因處事圓融、做事細膩又帶有柔軟身段，前年初從保二總隊跟隨陳家欽南下高雄；謝深受局長信賴，擔任公關室主任，並如外界預測，不到2年時間出線接任岡山分局長。

警大53期、52歲的戴台捷雖與局長陳家欽同樣出身刑事體系，但兩人無直接淵源，不過，局長看重他沉穩、積極處事態度，前年將他從旗山副分局長調陞3線1星專員兼任督察室維新組長，去年再調為保大大隊長，今年則順利接掌三民第一分局長。

(中時)