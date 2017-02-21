李秉憲談小三影后金敏喜 「得獎是理所當然」
韓國女星金敏喜去年與已婚導演洪尚秀爆不倫戀，男方已向元配提出離婚，日前金、洪參加柏林影展，金敏喜奪下影后殊榮，她領獎時大方示愛洪尚秀，再度引發熱議，對此，同樣為演技派的影帝常勝軍李秉憲表示，不能否認金敏喜是出色演員，「得獎是理所當然的。」
據《KpopStarz》報導，李秉憲昨(20日)在首爾接受專訪，對於金敏喜獲得柏林影展殊榮，他說：「不管是姜秀英、全度妍、金敏喜，誰都無法否認她們是優秀演員，金敏喜也是，獲獎是理所當然的。」
李秉憲隨後進一步解釋，基於推動韓流文化的責任，「現在國外對韓國電影相當關注，許多韓國演員獲獎，這是好事」。但對此，部分網友挑起李秉憲曾外遇的緋聞，回酸說：「他倆應該結婚的」、「物以類聚」，或表示：「拋開人品不談，李秉憲是我唯一喜歡的韓國實力派演員，演技太好了。」
(中時電子報)
關鍵字：李秉憲
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。