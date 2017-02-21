李秉憲談小三影后金敏喜 「得獎是理所當然」

李秉憲認為金敏喜是優秀演員，得獎理所當然。（圖／達志影像）

網友對李秉憲發言評論。（圖／取自KpopStarz中文網微博）

韓國女星金敏喜去年與已婚導演洪尚秀爆不倫戀，男方已向元配提出離婚，日前金、洪參加柏林影展，金敏喜奪下影后殊榮，她領獎時大方示愛洪尚秀，再度引發熱議，對此，同樣為演技派的影帝常勝軍李秉憲表示，不能否認金敏喜是出色演員，「得獎是理所當然的。」

據《KpopStarz》報導，李秉憲昨(20日)在首爾接受專訪，對於金敏喜獲得柏林影展殊榮，他說：「不管是姜秀英、全度妍、金敏喜，誰都無法否認她們是優秀演員，金敏喜也是，獲獎是理所當然的。」

李秉憲隨後進一步解釋，基於推動韓流文化的責任，「現在國外對韓國電影相當關注，許多韓國演員獲獎，這是好事」。但對此，部分網友挑起李秉憲曾外遇的緋聞，回酸說：「他倆應該結婚的」、「物以類聚」，或表示：「拋開人品不談，李秉憲是我唯一喜歡的韓國實力派演員，演技太好了。」

(中時電子報)