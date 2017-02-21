周五氣溫驟降 高血壓氣喘族群當心
連續幾天好天氣，路上也已出現不少穿著短袖的民眾，明部分地區白天的溫度、甚至上看30度。但周五起將開始降溫，甚至會出現10度出頭的低溫。衛福部國健署提醒，溫差超過7度、或溫度低於10度時，都會增加氣喘發作、心血管疾病的風險，民眾外出務必注意保暖。
氣象局指出，周四鋒面通過，接著有大陸冷氣團南下，周五到下周一期間，全台都會是濕冷的天氣；中部以北、東北部低溫下探12度，甚至有地區「體感溫度」會不到10度。國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗指，天冷會造成血壓收縮，原先就有高血壓的民眾，若接觸冷空氣且保暖不當時，血壓會因此飆高。
書田診所家醫科主任康宏銘說，血壓飆高將提高中風、心肌梗塞的風險，每逢低溫來襲，各院急診都會增加類似症狀的患者；而他自己臨床觀察發現，每次溫差一大、或遇到低溫，門診因血壓失控的患者都增加2~3成。他補充，氣管遇冷會緊縮，故氣管患者也要在天冷時特別注意。
不少長者都有晨運的習慣，但未做好保暖可能有風險。賈淑麗表示，家裡通常較溫暖，導致和清晨室外溫度有著不小的落差，建議長輩在「太陽出來後」、氣溫回升再出門；康宏銘補充，根據診所遠距監測的血壓數據顯示，一天當中，患者白天、晚上的血壓通常是最高的，不少人因為白天出門未戴外套，傍晚回家「受涼」是原因之一。
康宏銘說，當血壓超過140／90毫米汞柱，便是高血壓；患者服藥後，血壓若依舊超過160／100，便代表血壓失控，需要回門診接受檢查治療。他補充，愈是天氣冷，飲食口味愈要清淡，並維持運動習慣、讓自己不要太累，都能降低心血管疾病風險。
(中時)
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