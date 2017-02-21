年金改革圓桌論壇(一)以洪荒之力 推動必然失敗的年金改革？

根據台灣民意基金會20日公布民調，對於蔡政府年金改革僅四成七有信心，顯示民眾對年改信心不足，多數人質疑改革步伐太慢，18%改革方案也尚未形成社會共識。(資料照片/黃世麒攝)

年金改革圓桌論壇邀請（左起）淡江大學保險系郝充仁教授、中央研究院社會所楊文山教授、東吳大學法律系陳清秀教授、21世紀基金會副董事長高思博、中國時報副社長張景為、國防大學法律系鍾秉正教授、中央大學產業經濟系單驥教授共同與會，討論年改的重要議題。（圖／林勝發攝）

新政府的年金改革方案，近日引起極大爭議，財團法人二十一世紀基金會特於今（21）日舉辦「年金改革圓桌論壇」，由基金會副董事長高思博與中國時報副社長張景為共同主持，並邀請中央大學產業經濟系單驥教授、淡江大學保險系郝充仁教授、中央研究院社會所楊文山教授、國防大學法律系鍾秉正教授、東吳大學法律系陳清秀教授等人與會對談。

21世紀基金會副董事長高思博（圖／林勝發攝）

高思博副董事長首先發言（以下簡稱高）：年金改革對於政府與民間都是極度複雜的問題，二十一世紀基金會很高興邀請到在實務上專精年金改革的學者專家，今天共同與會討論年金改革問題。

年金改革有兩個重要議題有待釐清，第一就是所得替代率問題，其次就是年金改革中政府與個別軍公教人員的法律關係問題。如同美國伊利諾州也在打類似官司，年金改革在政治層面沒得到很好的解決，就延燒到法律的訴訟。

中國時報副社長張景為（圖／林勝發攝）

張景為副社長（以下簡稱張）：如同高思博副董事長所言，年金改革是社會上最火熱的話題，希望藉由各位與會專家學者的智慧結晶，透過媒體傳播，讓社會大眾對這個議題有更深一層的認識。

中央大學產業經濟系單驥教授（圖／林勝發攝）

中央大學產業經濟系單驥教授（以下簡稱單）：總統府在今年一月十九日公佈年金改革的版本，不諱言政府使盡洪荒之力進行改革，首先值得肯定的地方是對於年金給付訂出下限，讓低收入公務人員維持生計，費率調整與所得替代率下修也有階段性作法，算是遷就現實提供了緩衝的空間。

但是政府這套改革年金方案，每五到十年就要檢討一次，公保破產年限僅僅是由民國120年延長到133年，勞保破產年限由民國116年延長到125年，雖然用盡洪荒之力，但是最終還是個註定失敗的改革方案。註定失敗的原因是在確定給付制度這個殘破的制度下進行修補，而確定給付制度在人口老化衝擊下是無法長久下去。

我個人認為，這次改革要是能由確定給付制轉軌成確定提撥制，才能避免年輕人拿出越來越多的錢來供養老人，依目前方案每五到十年拿出來檢討一次必然造成世代衝突，社會一次又一次被撕裂。

只有採用確定提撥制度才能將舊有不合時宜的年金制度拋棄，但是目前總統府提出的方案，已經明文確定公保部分不使用確定提撥制度，對現有年輕公務員很不公平。而不管是公保還是勞保，45歲以下的人都領不到退休金，白白浪費這次改革契機。

淡江大學保險系郝充仁教授（圖／林勝發攝）

淡江大學保險系教授郝充仁（以下簡稱郝）：這次年金改革方案，對於去軍公教福利化做的相當多，包含18%以及所得替代率，但是對於老農、勞工方面其他層面沒有談這麼多。

年改針對軍公教的改革，橫跨退休金領域的社會福利、社會保險和職業年金，有沒有可能爾後軍公教當成一個範本，提供給其他領域參考。不過，勞工部分雖然沒有過度福利化，但人數非常多，雖然每個人多領的不多，但不做處理會造成更大的財政影響。

其次，這次年改大規模改革軍公教，但問題核心卻不完全在軍公教，原住民津貼、農民津貼要不要討論？勞保年金跟公保年金要不要整合？這些制度是不是都該整合？

為什麼政府不敢把軍公教改成確定提撥制，其他職業年金例如勞保等都已改成確定提撥制，為何軍公教只敢綁著確定給付制？若軍公教改成確定提撥制，職業之間流動性就增加，才能提昇台灣競爭力，現在越來越多業務是文官沒辦法處理，一些優秀人才都在民間，文官根本沒概念，沒辦法引進這些專業人才，確定提撥制阻礙了社會職業的流動性，影響政府吸收好的人才來服務。若政府死守著給付制，未來還會發生一個問題，未來公教人員會發現繳出去的錢比他領的要少。

而年金基金的操作單位，台灣還停留在政府機構，跟法人化與公司化的世界潮流完全不符。而目前政府這道方案的年金給付是遞減的，跟軍公教退休人員遞增的生活所需是不符的。中間的缺口該如何補足？政府有沒有補足的機制？而早前退休軍公教人員薪水太少，所以退休給付採用恩給制，這也是公保逐漸入不敷出的原因，政府又該如何處理後續撥補問題，又該撥補到什麼程度？

(中時電子報)