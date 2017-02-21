美女主播產房玩自拍 竹幼婷18分鐘速產兒

竹幼婷18日產下兒子，與老公David升格當新手爸媽。（圖／取材自鳳凰衛視主播竹幼婷臉書）

鳳凰衛視美女主播竹幼婷去年4月與老公David步入禮堂，並在沖繩舉辦教堂婚禮，當時David對她告白：「為了妳，我願意變成一個更好的人！」讓竹幼婷很感動，答應老公要幫生兩個胖娃，而就在18日竹幼婷也產下兒子，產前還和David在產房玩自拍，而竹幼婷更是只花18分鐘就生下寶寶。

竹幼婷婚後幸福，她仍不忘「做人」，根據《蘋果日報》報導，竹幼婷在18日產下兒子，重2450g、母子均安，竹幼婷表示，兒子提早2周報到「我在沒有尖叫的情況下，竟然只花18分鐘生兒子」，竹幼婷也提到，兒子很小隻，不過很健康，字裡行間滿是成為人母的喜悅。

回憶生產過程，竹幼婷透露，她在分不清楚腸胃炎還是陣痛就進醫院，由於當天孕期還不到38周，不過護士卻告訴她開2指，可以準備生產，竹幼婷打完無痛分娩後，還和David在產房玩自拍，整個人相當輕鬆，隨後花18分鐘就產下兒子。

(中時電子報)