遞補市議員也賄選 林素真當選無效判決確定
（17：00更新）台中市第一選區，國民黨籍市議員楊永昌，因親友3年選舉期間出面買票涉賄選，去年被判當選無效定讞，其議員職缺由「落選頭」、無黨籍林素真遞補，但林因買票案，一審被判4年徒刑、褫奪公權3年，二審改判無罪確定。一遞補上市議員，即被檢方提提起當選無效之訴，台中高分院今天判決當選無效定讞。
市議員第一選區投票結果，於2014年11月29日揭曉，林素真是第一高票落選，當選人楊永昌因親友賄選案，台中高分院判決當選無效確定，缺額由林素真遞補。
該次選舉中，大安區西安里長候選人黃浚彥原無意參選，但他是林素真的大伯，因而與林素真合作，共同籌劃選舉事宜，並呂慶村擔任其競選團隊秘書。
因林素真宣稱，前一次選舉僅差距300票，只要鞏固好西安里的票就可當選。由黃浚彥與樁腳於選前5天，在西安里以里長每票2000元、市議員每票500元賄選。
黃浚彥等人取得選舉人名單後，由林素真指示樁腳黃啟洲，從黃啟洲帳戶內提領現金200萬元，交給黃浚彥買票，同年月24日下午，黃浚彥與胞妹黃綾雯、樁腳林秀華，把現金裝入信封，寫上樁腳姓名與暱稱，同年月25日至27日，賄選發出給樁腳。
林素真辯稱，買票為黃浚彥等人個人行為，與她無關；一審認定林共同參與買票，判4年徒刑、褫奪公權3年，但台中高分院於去年9月19日，改判無罪確定。
但林素真去年2月一遞補上市議員，即被檢方提提起當選無效之訴，高分院民事庭法官認為，若非受林素真指示，黃浚彥應無擅自決定為其賄選，判決當選無效確定。
(中時)
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